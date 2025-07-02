Samsun'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

SAMSUN İl Müftüsü Seyfullah Çakır, kent genelindeki 17 ilçede yaz Kur'an kursu faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, "Bu kurslar, milli ve manevi duygularla yoğrulmuş, cennet vatanımıza ve aziz milletimize faydalı, çevresine katkı sunan, anne ve babasına hayırlı evlatlar yetiştirme hedefiyle yürütülmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında yürütülen yaz Kur'an kursu faaliyetleri devam ediyor. Camiler ve Kur'an kurslarında yapılan yaz Kur'an kursu faaliyetleri, 4-6, 7-14 ve 15-22 yaş grupları arasında yapılıyor. Samsun'un İlkadım İlçesinde bulunan Kökçüoğlu Cami'de yaz Kur'an kursu açılış programında konuşan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Yüce Rabbim bu süreci hayırlı ve mübarek eylesin. Çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim almalarına bizleri vesile kılsın. Bu kurslar, milli ve manevi duygularla yoğrulmuş, cennet vatanımıza ve aziz milletimize faydalı, çevresine katkı sunan, anne ve babasına hayırlı evlatlar yetiştirme hedefiyle yürütülmektedir" diye konuştu.

'MİLLİ MANEVİ DEĞERLERİN GELİŞMESİ İÇİN KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRETMELİYİZ'

Kur'an kursların, dini ve milli bağların geliştirilmesi için en iyi faaliyetlerden biri olduğunu söyleyen Seyfullah Çakır, "Her yıl olduğu gibi, ülkemizin dört bir yanında Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirebilmesi amacıyla yaz Kur'an kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar, milli ve manevi duygularla yoğrulmuş, cennet vatanımıza ve aziz milletimize faydalı, çevresine katkı sunan, anne ve babasına hayırlı evlatlar yetiştirme hedefiyle yürütülmektedir. Bu çerçevede, bizler de Samsun İl Müftülüğü olarak 17 ilçemizin tamamında yaz Kur'an kurslarımızı bu pazartesi itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Gerek milli, gerek manevi, gerek iktisadi, gerekse bilim ve teknoloji alanlarında en üst düzeye ulaşmak istiyorsak, her bir evladımıza, Allah'ın bizlere yaşam rehberi olarak lütfettiği Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğretmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Program, Kur'an kursunda eğitim alan çocukların Kur'an tilaveti ve ilahi gösterileri ile sona erdi.