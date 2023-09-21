Samsun'da Yaya Geçidinde Kadına Araç Çarptı

Samsun'da yaya geçidinden geçen bir kadına hafif ticari araç çarptı. Kadın bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaya geçidinden geçen kadına hafif ticari araç çarptı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde iç kavşakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Selmiye Yıldırım'a (65), Emrullah Ö. idaresindeki 54 ABK 923 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan yaşlı kadın bir süre kaldırımda oturarak ambulansın gelmesini bekledi. Bacağında ağrı hisseden Yıldırım, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN