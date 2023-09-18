Samsun'da Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan 4 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuk, yoldan geçen 3 kişi tarafından pencere demiri kesilerek kurtarıldı. Çocukların sağlık durumu iyi.

Samsun'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 ve 6 yaşlarındaki 2 çocuk, yoldan geçen 3 kişi tarafından pencere demiri kesilerek kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Dhuha Abduljabbar Sallomı eczaneye ilaç almaya gitti ve 4 yaşındaki Zeyd Mohammed jumaah Al-Ogaıdı ve 6 yaşındaki Yazen Mohammed jumaah Al-Ogaıdı adlı çocuklarını evde bıraktı. Evde yangın çıktı ve alevler odayı sardı. Evin içi dumanla kaplandı. Yangını fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çocukları kurtardılar

Yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında kamyonetleri ile olay yerinden geçen çatı ve oluk tamirinde çalışan Mehmet Can Koç (35), Musa Aker (36) ve Nejdet Aksel (35) araçlarını durdurup yardıma koştu. 2 çocuğun mahsur kaldığını gören 3 işçi kurtarma ekipleri gelene pencere demirini şarjlı spiral ile kesip camı kırarak çocukları ölümden kurtardı. Zeyd Mohammed jumaah Al-Ogaıdı ve Yazen Mohammed jumaah Al-Ogaıdı ambulansla çocuk hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN