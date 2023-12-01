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Samsun'da Yamaç Paraşütçüsü Ağaçta Mahsur Kaldı

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Samsun'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaca takıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan paraşütçünün sağlık durumu iyi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da uçuş yaptığı sırada ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tepeden yamaç paraşütü ile atlayan Mustafa Demir, kuvvetli rüzgar ile birlikte ağaçlık alana doğru savruldu. İniş yapmayı başaramayan paraşütçü, ağaca takıldı. Paraşütçünün ağaçta asılı kaldığını gören çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik bir uğraşın ardından paraşütçüyü mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı. Kurtarılan paraşütçünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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