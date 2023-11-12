Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yalnız yaşayan bir adamın evinin tuvaletinde kanlar içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı adam, evinin tuvaletinde kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, Salıpazarı ilçesi Biçme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Yaşar Kaya'dan (63) haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden eve giren yakınları, adamı tuvalette kanlar içinde ölü buldu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşar Kaya'nın ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kaya'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi - SAMSUN