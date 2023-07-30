Samsun'da traktörün römorkundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Alaçam ilçesinde, Ahmet T. (72) komşuna yardım etmek için çıktığı traktörün römorkundan saman balyaları indirmeye yardım ederken düştü. Ağır yaralanan Ahmet T. tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.