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Samsun'da traktörün römorkundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Alaçam ilçesinde, Ahmet T. (72) komşuna yardım etmek için çıktığı traktörün römorkundan saman balyaları indirmeye yardım ederken düştü. Ağır yaralanan Ahmet T. tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da traktörün römorkundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alaçam ilçesinde, Ahmet T. (72) komşuna yardım etmek için çıktığı traktörün römorkundan saman balyaları indirmeye yardım ederken düştü. Ağır yaralanan Ahmet T. tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Samsun Yaşam Haberler

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