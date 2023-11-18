Samsun'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörle odun getiren Mehmet Can, traktörün tekerinin taşa gelmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Can, kaza yerinde hayatını kaybetti. Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, burada yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi. - SAMSUN