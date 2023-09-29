Samsun'da trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun Ankara karayolu Ereli Sapağında 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. yönetimindeki 34 GUZ 991 plakalı otomobil, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen İbrahim Ünal idaresindeki 55 TH 300 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü İbrahim Ünal, Neziha Ü. ile Engin P. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İbrahim Ünal (70) ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Ünal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN