Samsun'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun'un Alaçam ilçesinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Emrah Aydoğdu (23) yönetimindeki 33 AJR 76 plakalı motosiklet 6 Ağustos'ta, Samsun Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydoğdu, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam