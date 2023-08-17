Samsun'da trafik kazasında imam hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki imam hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İriş'in kullandığı 06 DEB 313 otomobili ile Kaşif Kavaklı yönetimindeki 19 HR 743 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Kaşif Kavaklı (33) ve Hasan İriş (32) ile Derya İriş (32), Hatice İriş (8), Rabia Ebrar İriş (8), Elif Nehir İriş (1), Fethiye Kavaklı (32) ve Enes Buğra Kavaklı (2) yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kavak ilçesi Alagömlek Mahallesi Camisi İmamı Kaşif Kavaklı tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN