Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkii Samsun-Ordu Karayolu'nun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza A. idaresindeki 07 ERK 07 plakalı otomobil ile Nurcan Ş. yönetimindeki 55 AFE 769 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Nurcan Ş. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN