Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı Ahmet Kocaman hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal H. (39) idaresindeki 55 AIT 906 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Kocaman'a (79) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam