Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresi Ambarköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Daşdan idaresindeki 77 AAU 597 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Kazada otomobilde bulunan Fatih Yunus Daşdan (39), Emre Daşdan (32) ve Bilal Küçükali (42) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN