Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresi Ambarköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Daşdan idaresindeki 77 AAU 597 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Kazada otomobilde bulunan Fatih Yunus Daşdan (39), Emre Daşdan (32) ve Bilal Küçükali (42) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN