Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Yaşam Haberleri
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu- Samsun kara yolu Beylerce mevkisinde seyir halindeki Ensar Ö. (73) idaresindeki 34 EM 4066 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Seda Ş. (42) idaresindeki 34 DVM 584 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, araç sürücülerinden Seda Ş. ve diğer araçta bulunan Sahriye Ö. (66) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Yaşam