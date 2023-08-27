Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kadir K. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki mermerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ile Kerim K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kadir K. idaresindeki 35 KUK 45 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin önündeki mermerlere çarptı.
Kazada, araç sürücüsü ile Kerim K. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Yaşam