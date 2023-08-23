Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve yaralananlar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj Yolu Caddesi Çarşamba Şeker Fabrikası mevkisinde Telet K. idaresindeki W 81835 N yabancı plakalı otomobil ile Murat Z. idaresindeki 55 AEU 039 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Ayşe Ç. ve İbrahim T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Yaşam