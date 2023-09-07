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Samsun'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sefalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. yönetimindeki 55 AJY 76 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık yönünden Çarşamba istikametine seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan ve devrilen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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