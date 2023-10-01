Samsun'da Tomruk Yüklü Kamyonet Devrildi, 1 Kişi Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde lastiği patlayan tomruk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da lastiği patlayan tomruk yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Gürgendağı mevkisi Samsun Ankara karayolu 15. kilometresi Çadır Restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kara idaresindeki 55 EG 044 plakalı tomruk yüklü kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrildi. Tomruklar etrafa saçılırken, yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN