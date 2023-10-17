Samsun'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun'un Havza ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 80. kilometresinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Altunbay yönetimindeki 46 AGU 677 çekici ve 46 AGU 677 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjde bariyere çarpıp yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ali Altunbay ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam