Samsun'da TIR Yangını: TIR Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda TIR kullanılamaz hale geldi.

SAMSUN'da seyir sırasında alev alan TIR'daki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda, A.Y.'nin kullandığı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. A.Y., TIR'ı emniyet şeridine park ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin sardığı TIR'a müdahale ederek yangını söndürdü. TIR, kulllanılamaz hale geldi.