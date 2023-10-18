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Samsun'da Tır ve Pikap Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.