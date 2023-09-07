Samsun'da Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari araç şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ferhat T. idaresindeki 55 AJY 76 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Aydın T, Tülay B. ve Necla Ç, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.