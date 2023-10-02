Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde 85 yaşındaki bir kadın, tek katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın öldü.
Karaçukur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Gülistan Kurt'un (85) yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürdü.
Sağlık ekipleri, sobayı yaktıktan sonra uyuduğu belirtilen Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi.
Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.