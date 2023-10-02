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Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 85 yaşındaki bir kadın, tek katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.