Samsun'da Tarihi Bina Aile ve Yaşam Merkezi Olarak Hizmet Verecek

Samsun'da 1902 yılında faaliyete başlayan ve 2007 yılına kadar hastane olarak hizmet veren tarihi bina 'Aile ve Yaşam Merkezi' olarak hizmet verecek.

SAMSUN'da, 1902 yılında faaliyete başlayan ve 2007 yılına kadar hastane olarak hizmet veren tarihi bina ' Aile ve Yaşam Merkezi' olarak hizmet verecek.

İlkadım ilçesindeki 121 yıllık eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binası ve bulunduğu alanda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Aile ve Yaşam Merkezi ile bölge yeni bir dönüşüm yaşayacak. 1902 yılında faaliyete girdikten 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924'te ise Samsun Millet Hastanesi ismini alan tarihi yerleşke, 1954'te Sağlık Bakanlığı'na devredilerek 'Samsun Devlet Hastanesi' olarak kullanıldı. 1970'te hastanenin taşınmasıyla yerleşke, kısa bir süre kullanılmamasının ardından Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi adıyla yeniden hizmet vermeye başladı. 1980'de ise Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren tarihi bina 2007 yılında ise çıkan yangında büyük hasar gördü. Tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla atıl halde kaldı.

Yeşili ve tarihi dokuyu koruyan projelere önem verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin olduğu alanda başlayan projemiz kapsamında tarihi binanın restorasyon çalışmalarına hızla başladık. Restore edeceğimiz ve koruyacağımız binamız sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılacak. Bu alanda her yaş grubundan tüm aile bireylerinin bir arada olacağı bir merkez inşa edeceğiz. Hepsini kendine çekecek birimler burada yer alacak. Türkiye'de bu konsepte inşa edilmiş bir merkez yok. İlkadım bölgesindeki bütün mahallelere hitap edecek bir proje. Kafesi, parkı, kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın hayatına dokunacak kurslar yer alacak" dedi.