Samsun'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksi ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Salıpazarı-Kırgıl Mahalle yolu Kayrak mevkisinde Hüseyin T. idaresindeki 55 T 7302 plakalı taksi ile Onur K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşam