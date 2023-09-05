Samsun'da takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde takla atan cipteki 4 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde Yalçın A. idaresindeki 09 ABS 999 plakalı cip seyir halindeyken karşı şeride geçerek takla attı.

Kazada sürücü Yalçın A. ile araçta bulunan Hatice A, Döndü E. ve Mehmet E. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.