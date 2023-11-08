Samsun'da susayan karga vatandaşın masasına konup su içti

Samsun'da bir karga, susuzluktan dolayı hastanenin kafeteryasındaki vatandaşın masasına konup suyunu içtikten sonra cep telefonu ile görüntülendi.

Samsun'da gülümseten görüntü: Susayan karga vatandaşların oturduğu masaya konup su içti

SAMSUN - Samsun'da susayan karga hastanenin kafeteryasındaki vatandaşın masasına konup suyunu içtikten sonra gitmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin kafeteryasının bahçe kısmında oturan vatandaşın masasına konan karga masada bulunan su şişesine gagası ile vurup adeta gösterircesine su istedi. Masada oturan şahıs bir kaba su koyup karganın içmesini sağladı. Suyunu içen karga daha sonra masadan ayrıldı. Karga ile vatandaş arasındaki diyalog cep telefonu ile görüntülendi.