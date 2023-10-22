Samsun'da Sürücü Adayları ve Kursları Yol Sorunu Yaşıyor

Samsun Canik İlçesindeki sürücü adaylarının eğitim ve sınav güzergahı olan yolun bozuk olması nedeniyle adaylar ve sürücü kursları mağdur durumda. Yolun henüz yapılmaması, çukurların oluşması ve kazaların yaşanması sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor.

SAMSUN Sürücü Kursları Dernek Başkanı Cengiz Uluşahin, Canik İlçesindeki sürücü adaylarının eğitim ve sınav güzergahı olan yolun bozuk olmasından dolayı adaylarının ve sürücü kurslarının mağdur olduğunu söyledi.

Samsun'un Canik İlçesinde sürücü adaylarının eğitim ve sınav güzergahı olan 265. sokakta yaklaşık 1 yıl önce altyapı çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonrasında yol düzeltilmedi. Yolun henüz yapılmamasından dolayı da sürücü adaylarının zor anlar yaşadığı iddia edildi. Samsun Sürücü Kursları Dernek Başkanı Cengiz Uluşahin, yaklaşık 1 yıl önce çalışma yapılan ancak henüz asfaltı yapılmayan yolda oluşan çukurların, sürücü kurslarının eğitim araçlarına da zarar verdiğini söyledi. Yolların köstebek yuvasına döndüğünü söyleyen Uluşahin, Yaklaşık 250 aday bu güzergahta eğitim alıyor. Tam ve verimli eğitim almaları çok zor dedi.

'UFAK ÇAPLI KAZALAR DA OLABİLİYOR'

Güzergahı, sadece sürücü adaylarının değil vatandaşların da kullanıdğını söyleyen Samsun Sürücü Kursları Dernek Başkanı Cengiz Uluşahin, Canik ilçemizde şehir hastanesi inşaatı başladığından beri, sürücü kurslarımızın eğitim yaptığı ve akan trafiğin de kullandığı güzergahta yollarımız tamamen köstebek yuvasına döndü. Bununla ilgili gerekli müracaatlar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Bu yolların tamiratının 9. ayda biteceği söylendi. Ancak inşaat devam ediyor. Canik ilçemizde 5 sürücü kursu var. Hem araçlarımız hasar görüyor hem de adaylarımız tam eğitim alamıyorlar. Yol bozuk olduğu için diğer araçlar, adayın sağından solundan kaçmaya çalışıyor. Zaman zaman ufak çaplı kazalar da olabiliyor. Biz bu yolun ivedi bir şekilde alt yapısının ve asfaltının yapılmasını istiyoruz diye konuştu.

'EYLÜL AYINDA TAMAMLANACAĞI SÖYLENMİŞTİ'

Sürücü kursu sahibi Murat Şahin ise, Araçlarımızı bu güzergaha koyduk. Sürekli kaza hali veya eğitimsel sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Mağdur durumdayız. Yollar yağmur yağdığında çamur oluyor. Defalarca belediyeye gittik ancak olumlu sonuç alamadık. Eylül ayında bu işin tamamlanacağı söylendi ama hala sonuç yok. Hafta sonu yapılan sınavda, milli eğitim müdür yardımcımız çizmelerini giyip bir bölgeye beton attı. Çok üzüldük. Çok zor durumdayız ifadelerini kullandı. (DHA)