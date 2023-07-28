Samsun'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde 4 gün önce 13 yaşındaki Bilal Esat Durmuş, köprüden sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba Hasan Durmuş da (42) akıntıya kapılıp kayboldu. Baba-oğul itfaiye ekipleri tarafından suya giriş yerinden yaklaşık bir kilometre uzakta bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Durmuş tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilal Esat Durmuş ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durmuş 4 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti. - SAMSUN