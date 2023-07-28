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Samsun'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk, 4 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayda baba da kayboldu.

Samsun'da sulama kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde 4 gün önce 13 yaşındaki Bilal Esat Durmuş, köprüden sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba Hasan Durmuş da (42) akıntıya kapılıp kayboldu. Baba-oğul itfaiye ekipleri tarafından suya giriş yerinden yaklaşık bir kilometre uzakta bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Durmuş tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilal Esat Durmuş ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durmuş 4 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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