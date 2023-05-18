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Samsun'da sis denizi böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan 'sis denizi' havadan görüntülendi. Oluşan sisten dolayı gemilerin görüş mesafesi düştü.

Samsun'da sis denizi böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da da sabah saatlerinde etkili olan 'sis denizi' havadan görüntülendi. Sabah saatlerinde çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samsun'da deniz suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığının farklı olmasından dolayı sabah saatlerinde sis oluştu. Deniz tarafında oluşan oluşan sis havayı serinletti. Karadeniz'i ve sahilleri beyaz örtüyle kaplayan sis, dron ile havadan görüntülendi.

Oluşan sisten dolayı gemilerin görüş mesafesi ise düştü. Havadan görüntülen sis bulutu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sabah saatlerinde Karadeniz'de etkisini gösteren sis öğle saatlerinde etkisini kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Yaşam

Karadeniz Samsun Yaşam Haberler

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