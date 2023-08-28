Samsun'da Sigara İzmaritinden Çıkan Örtü Yangını Söndürüldü

Samsun'da sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen örtü yangını, ekiplerce söndürüldü. Kavak ilçesi Hacıömer mevkisinde Samsun-Ankara kara yolunun kenarında örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yoldan geçen bir sürücünün attığı izmaritten kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.