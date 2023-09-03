Samsun'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Samsun'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, rögarların taşmasına, trafikte aksamalara, ev ve iş yerlerinin su altında kalmasına, ağaçların devrilmesine neden oldu. Belediye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.