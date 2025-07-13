Samsun'da Sıcak Havadan Kaçış: Parklar ve Sahiller Dolu
Samsun'da 29 dereceyi bulan sıcak havada vatandaşlar, parklarda ve sahillerde serinlemeye çalıştı. Aileler piknik yaparken, denize girenler suyun keyfini çıkardı.
SAMSUN'da sıcak havadan bunalanlar parklarda, sahillerde ve cami avlularında serinlemeye çalıştı.
Termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği, nemin yüzde 64 olarak ölçüldüğü kentte, tatil gününü değerlendirmek isteyenler, Doğu Park ve Batı Park gibi yeşil alanlarda aileleriyle birlikte piknik yaptı. Atakum sahilinde denize girenler suyun keyfini çıkarırken, kimileri ise cami avlularında ve ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Kimileri ise sahillere giderek denize girip serinledi.
Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: Berkay YILDIZ / SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam