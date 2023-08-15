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Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Öğretmen Akıntıya Kapılarak Kayboldu

Yaşam Haberleri

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 24 yaşındaki öğretmen, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sonuç vermedi.

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 24 yaşındaki öğretmen kurbağa adamlar tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi, ablası ve diğer yakınları ile birlikte Atakum sahiline yüzmek için giden Halil Arıcı bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan genç öğretmen için Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem su altında hem de su üstünde arama çalışması başlatıldı. 2 saat süren arama neticesinde genç öğretmen kurbağa adamlar tarafından bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan denizde boğulan gencin bu yıl İngilizce öğretmeni olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Cumhuriyet Mahallesi Samsun 3. Sayfa Yaşam Haberler

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