Samsun'da Seramik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'da bulunan bir seramik ürünleri fabrikasında çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın anında fabrika çalışanlarının molada olması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da seramik ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın, karşısındaki plastik fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) seramik ürünleri fabrikasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Alevler tüm fabrikayı sararken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mutfak ve banyo malzemeleri üreten fabrikadaki plastik ürünler tutuşunca gökyüzünü ve çevreyi kara dumanlar kapladı. Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi ile karşısındaki 10 metre uzaklıktaki plastik fabrikasına ve hemen yanındaki ikamete sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın anında fabrika çalışanlarının molada olması ise can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

Kara dumanları görerek yardıma geldiklerini ifade eden çevre sakinleri, alevlerin ilk başta çok büyük olduğunu, itfaiyenin müdahalesi ile muhtemel bir facianın önüne geçildiğini söylediler. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN