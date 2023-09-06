Samsun'da selin vurduğu mahallede heyelan tehdidi

Selin vurduğu mahalleli diken üstünde

Apartmanlarının yanı başında bulunun 30 metre yükseklikte toprak yamaç bina sakinlerini tehdit ediyor

SAMSUN - Samsun'da selin vurduğu mahallede vatandaşlar heyelan tehdidi nedeniyle diken üstünde yaşıyor.

Samsun'da 2 sitenin yanı başında bulunan 30 metre yüksekliğindeki toprak yamaç, her yağmur yağdığında bina sakinlerini korkutuyor. 3 Eylül'de yaşanan sel felaketinde meydana gelen heyelanla birlikte binalarının bahçeleri ve bodrum katları sular altına kalan site sakinleri, bu probleme çözüm bulunmasını istiyor.

2023 yılının en büyük sel felaketini yaşayan Samsun'da şehrin büyük bölümünde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Selden etkilenen İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerindeki binalarda maddi zarar oluştu. Bulvar üzerinde bulunan Taslakoğlu ve Hüner Sitelerinin hemen yanında bulunan toprak yamaçta heyelan meydana geldi, doğal şelaleler oluştu. Binaların bodrum katları sular altında kaldı, site bahçesi taş ve toprakla doldu. Her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını ifade eden site sakinleri yetkililere seslendi.

"O şelalelerle birlikte toprak ve kayalar geldi"

Hüner Sitesi yöneticisi Seyit Ahmet Çayır, "3 Eylül Pazar günü yaşanan çok büyük bir afetti. Yukarıda daha önce bazı önlemler alındı fakat onların yetersiz olduğu görüldü. O gün Taslakoğlu ve Hüner Sitelerinin arkasında 4 metrelik 4 tane şelale oluştu. O şelalelerle birlikte toprak ve kayalar akıp geldi. Allah korusun o toprak ve kayalar birine gelse yaşama şansı yoktu. Öyle bir afetti. Kalkancı Mahallesi'nin tüm trafosu burada. Beslemesi burada. Bu trafonun üzerine çeşitli malzemeler geldi. Yaklaşık 700 metrelik sokağın tüm suları buraya geliyor ve burada bir ırmak oluşuyor. Canan Caddesi bir ırmağa dönüyor. Burada sel suyu şelaleleri oluşuyor. Bu bölgeye acil önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

"Bir an önce burası yapılırsa vatandaşın işine yarayacaktır"

Taslakoğlu Sitesi yöneticisi Tahir Bayar, "Her taraf toprak ve çamur içerisinde. Mehtap Caddesi üzerine yeni mazgallar yapılmalı. Kalkancı'nın üst kısmından gelen su buradaki yamaçta şelaleler oluşturuyor. Bizim Ihlamur Bulvarı üzerine yeni mazgallar konulmalı. Su geldiği zaman tramvay hattına kadar iniyor. Buradaki probleme bir an önce çözüm bulunmalı" diye konuştu.

"Yukarıdaki bütün lahım suları da bizim sitemizin içine aktı"

Site sakini Yücel Özdil ise "İlk defa böyle bir şey yaşadık. Bu durum sanırım yukardan gelen yoğun sel suyundan kaynaklandı. Yukarıdan gelen sel suları da bizim sitemizin içine aktı. Bu bölgede bir an önce önlem alınmalı. Yoksa bu siteler her yağmurda bunu yaşayacak" şeklinde konuştu.

Site sakinleri sorunlarına çözüm bekliyor.