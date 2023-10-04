Samsun'da Sel ve Su Baskınlarına Müdahale Edildi

Samsun'da yaşanan sel ve su baskınlarına 2 bin 239 personel, 357 iş makinesi, 350 kamyon ve 391 araçla müdahale edildiği açıklandı. İlgili kurumlar ve ekipler 7/24 çalışma esasına göre mücadele etti.

Samsun'da 01 Ekim Pazar günü yaşanan sel ve su baskınlarına 2 bin 239 personel, 357 iş makinesi, 350 kamyon ve 391 araçla müdahale edildiği açıklandı.

30 Eylül Cumartesi günü AFAD Başkanlığının 'turuncu kod' uyarısı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 104 sayılı uyarısının ardından Samsun Valiliğinin koordinesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölge/il müdürlükleri başta olmak üzere ilgili kurumların katılımıyla bir araya gelen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Grupları, 7/24 çalışma esasına göre Samsun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde çalışmalarına başladı. Ayrıca 13 ilçe kaymakamlığında kaymakamların başkanlığında oluşturulmuş olan İlçe Afet Yönetim Merkezleri de aktif hale getirilerek sahada yeterli ekip ve araç görevlendirmesi yapıldı. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar telefon, faks, SMS ve Whatsapp mesajı ve anons sistemi üzerinden uyarıldı.

01 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde kuvvetli yağışın başlamasının ardından AFAD İl Müdürlüğünde yürütülen müdahale çalışmalarını değerlendiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden afet ihbarlarının geciktirilmeksizin TAMP grubuna bildirildiğini, vatandaşlardan gelen sel ve su ihbarlarına il genelinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, itfaiye, ilçe belediyeleri ve kurumlara ait 2 bin 239 personel, 357 iş makinesi, 350 kamyon ve 391 araçla müdahale edilerek, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

03 Ekim Salı günü Samsun'un doğu kesiminde beklenen yağışlar nedeniyle de Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı İlçe Afet Yönetim Merkezlerinin 02 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren aktif hale getirildiğini belirten Vali Tavlı, İlçe Afet Yönetim Merkezlerinde görevli belediye ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin muhtemel olumsuzluklara karşı koordineli bir şekilde müdahale yürütmelerinin sağlandığını kaydetti.

Vali Tavlı'dan teşekkür

Sel ve su baskınlarıyla mücadele konusunda ilk dakikadan itibaren ortaya koymuş oldukları özverili gayretleri için başta Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve tüm kamu kurumlarımızın yönetici ve personeline teşekkür eden Vali Tavlı, uyarıları dikkate alarak kendi tedbirlerini alan ve yağış esnasında mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayan vatandaşlara da teşekkür ederek, yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen tüm Samsunlulara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - SAMSUN