Samsun'da sel suları demiryolu adeta dereye döndürdü

Samsun'da etkili olan sel suları Samsun-Sivas demiryolunu da kapladı ve demiryolu adeta dereye döndü. AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, Samsun'un vurdu ve cadde, sokak, park, meydan, ev ve işyerlerini su bastı. Selden Samsun - Sivas demiryolu da etkilendi. İlkadim ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde demiryolu adeta dereye döndü. Demiryolu kenarındaki ev ve sokakları da su bastı.