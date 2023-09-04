Samsun'da Sel Sonrası Uyum Eğitimine 1 Gün Ara

UYUM EĞİTİMİNE 1 GÜN ARA

Samsun'da şiddetli sağanak nedeniye meydana gelen sel sonrası bugün 13 ilçede uyum eğitimine ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağışın neden olduğu sel sonrasında bugün başlaması planlanan uyum eğitimlerine ara verildiği açıklandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiğinden 04.09.2023 Pazartesi günü 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent hariç tüm ilçelerimizde Mesleki Çalışmalar ve Uyum Eğitimlerine bir gün ara verilmiştir."