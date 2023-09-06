Samsun'da Sel Sonrası Psikososyal Destek Hizmeti Verildi

Samsun'da 3 Eylül Pazar günü yaşanan sel ve su baskınlarının ardından devlet tarafından toplam 241 hane ve 478 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu bildirildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 03 Eylül Pazar günü meydana gelen sel afetiyle ilgili bilgi verildi. Açıklamada, " Samsun'un çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla birlikte Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilk andan itibaren tahliye, kurtarma ve temizlik çalışmalarının yanı sıra sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmaları da titizlikle yürütülmüştür. Bu doğrultuda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerimizde Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla iş birliği içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında: İlkadım'da 6, Canik'te 41, Tekkeköy'de 55, Çarşamba'da 1 ve Atakum'da 5 olmak üzere toplam 108 muhtar ile; Canik'te 73, İlkadım'da 89, Atakum'da ve Çarşamba'da 30 olmak üzere toplam 201 hane ve Canik ilçesinde 23 iş yeri ile görüşme yapılmıştır.

Ayrıca, Çarşamba ilçemizde 125 ve Tekkeköy ilçemizde 65 mevsimlik tarım işçisi ile görüşme yapılmış, görüşülen ailelerin ihtiyaç tespiti yapılarak gerekli rehberlik ve yönlendirmelerde bulunulmuş, aynı zamanda psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. İlkadım ilçemizde ise tespit edilen 3 ailenin sosyal ve ekonomik destek hizmetinden faydalandırılması yönünde işlem başlatılmıştır. Yine 05.09.2023 tarihinde de 6 araç ve 12 personelden oluşan ekipler çalışmalarına devam ederek 56 mahalle muhtarıyla iletişim kurmuş ve 40 haneyle görüşme sağlamıştır. Bu görüşmelerde de ailelere ihtiyaç tespiti, yönlendirme ve rehberlik çalışmalarının yanı sıra psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Engelli bireyi olduğu tespit edilen bir ailenin engelli evde bakım hizmeti konusunda işlemleri başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak 8 araç ve 48 personelden oluşan Psikososyal Destek Çalışma Grubumuz tarafından bu süreçte toplam 241 hane ve 478 kişiye hizmet sunulmuştur" denildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, psikososyal destek hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak, "İlimizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarının hemen ardından harekete geçerek toplam 211 ev ve 112 iş yerinde hasar tespit ve yardım çalışmalarını tamamlayan İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, çalışmalarını sürdürmeye aralıksız devam ediyor" dedi. - SAMSUN