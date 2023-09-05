Samsun'da Sel Felaketi: 5 Milyon Lira Zarar

Samsun'da meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, 5 milyon lira zararın meydana geldiği alışveriş merkezinin su basma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, 5 milyon lira zararın meydana geldiği alışveriş merkezinin su basma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da 3 Eylül Pazar sabahı etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açtı. Şehrin yüksek kesimlerinden gelen sel suları bulvar, cadde ve sokakları gel çevirdi, iş yerlerini bastı. Selden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Azgın sel suları İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iş yerlerine büyük zarar verdi. Otoparkı basan sel suyundan iş yerlerinin duvarları patladı. Bir cep telefoncu dükkanından sel sularına kapılan telefonlar cep telefonu ile görüntülendi.

Samsunpark Alışveriş Merkezi'ninaltındaki otopark giren su iş yerinin içini bastı ve işletme yetkililerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 5 milyon lira zarara yol açtı. Alışveriş merkezini suyun basma anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İşyeri çalışanları ve olayı üzüntü içinde anlattı. AVM Müdürü Ferit Katar ise iş yerini basan sel suyunun raflardaki ürünlere büyük zarar verdiğini, zararlarının yaklaşık 5 milyon lira olduğunu söyledi.