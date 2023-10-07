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Samsun'da Sahipsiz Ağda Bulunan 200 Kilo Balık Gölde Geri Bırakıldı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından Altınkaya Baraj Gölü'nde sahipsiz ağda bulunan 200 kilo balık göle geri bırakıldı. Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından yapılan kontrol faaliyeti sonucunda sahipsiz misina ağ toplandı ve içerisindeki 100 kg canlı levrek balığı ile 100 kg sazan balığı göle geri salındı.