Samsun'da Sahipsiz Ağda Bulunan 200 Kilo Balık Gölde Geri Bırakıldı
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından Altınkaya Baraj Gölü'nde sahipsiz ağda bulunan 200 kilo balık göle geri bırakıldı. Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından yapılan kontrol faaliyeti sonucunda sahipsiz misina ağ toplandı ve içerisindeki 100 kg canlı levrek balığı ile 100 kg sazan balığı göle geri salındı.
Samsun'da jandarma ekipleri tarafından Altınkaya Baraj Gölü'nde sahipsiz ağda bulunan 200 kilo balık göle geri bırakıldı.
Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca, Altınkaya Baraj Gölü'nde icra edilen kıyı seyir ve kontrol faaliyeti esnasında son 1 haftada suya serili vaziyette yaklaşık 600 metre sahipsiz misina ağ tespit edilerek toplandı. Ağ içerisinde ele geçirilen yaklaşık 100 kg canlı levrek balığı ile 100 kg sazan balığı göle geri bırakıldı. Muhafaza altına alınan sahipsiz ağ, tutanak ile Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - SAMSUN