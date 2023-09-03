Samsun'da Sağanak Yağış Sonucu Meydana Gelen Hasar

Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonucunda birçok yer hasar gördü. Yollar yarıldı, araçlar yan yattı.

YOLLAR YARILDI, ARAÇLAR İÇİNE DÜŞTÜ

Samsun'da etkili olan sağanak yağış birçok yer hasar gördü. 6 saatte metrekareye 147 kilogram yağışın düştüğü kentte, suların çekildiği bazı bölgelerde zarar ortaya çıktı. İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde suların çekilmesinin ardından ortaya çıkan manzara hasarı gözler önüne serdi. Yollar yarıldı, araçlar yan yattı.