- Samsun plajları hareketlendi

SAMSUN - Kavurucu sıcakların etkili olduğu Samsun'da plajlar hareketlendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Samsun'da da vatandaşları bunalttı. 30 dereceye kadar çıkan sıcak havada nemin de etkisiyle bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar özellikle Atakum sahilini doldurdu. Bazıları ağaç altında piknik yaparken bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar kavurucu sıcakların etkili olduğunu ve denize girerek serinlemeye çalıştıklarını söylediler. Polis de boğulmalara karşı Atakum sahillerinde önlemleri artırdı.

Samsun'un 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazar günü 31, pazartesi 29, salı 28, çarşamba 29, perşembe günü ise 32 derece olması bekleniyor.