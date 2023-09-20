Samsun'da Patpat Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen patpat kazasında, Enver Ocak isimli kişi hayatını kaybetti. Tarım aracının virajı alamayarak yoldan çıkıp fındık bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan Ocak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin İlimdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Ocak (55) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken virajı alamayarak yoldan çıkıp fındık bahçesine devrildi. Kazada ağır yaralanan Ocak, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter ile kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN