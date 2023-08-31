Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, oturduğu sandalyeden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da oturduğu sandalyeden düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Örnek (52) yakınları ile baraka evde bulunduğu sırada oturduğu sandalyeden yüzüstü düştü. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Örnek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Örnek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN