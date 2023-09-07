Samsun'da Otopark ve Meydan Projesi İlerliyor

'Anakent Otopark ve Meydan Projesi'nin yüzde 22'sinin tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hem bölgenin otopark sorununu çözüyoruz hem de kente yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi'ni yıkan, ardından otopark ve meydan projesinin startını veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüzde 22 fiziki gerçekleşmeye ulaşan proje 3 katlı 222 araçlık otopark, meydan ve kafeden oluşuyor. Yeşil ve kent estetiğinin ön planda tutulacağı projenin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

"Hem otopark hem meydan"

Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu projeyi çok önemsiyoruz. Orada var olan atıl durumdaki çok katlı binayı yıkarak çalışmalarımıza başladık. İnşaat çalışmaları da hızla ilerliyor. Yüzde 22'si tamamlandı. Yaptığımız her projede maksimum faydayı hedefliyoruz. Bu projede bunun güzel örneklerinden biri. Altı otopark, üstü kafe ve meydan. Yani bir işle iki önemli kazanım sağlıyoruz. Samsun'a hem otopark hem meydan kazandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bitirip hizmete açacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar heyecanla bekliyor

Heyecanla projenin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlardan Hakkı Alim, "Buraya otoparka ihtiyaç vardı. Yapandan da düşünende Allah razı olsun" derken, İsmet Genç isimli vatandaş ise "Bölgedeki otopark problemine doğru bir çözüm. Açılmasını heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Üstü de meydan olacak. Harika bir proje" yorumunu yaptı.

Vatandaşlardan Veysel Adaş da "Uzun zamandır kullanılmayan atıl bir bina vardı burada. Yıkılıp yerine otopark ve meydan olması gayet güzel. Şehre güzellik katacak. İnsanlar burada soluk alacak. Bölgede var olan otopark sıkıntısı da biter. Subaşı Otopark'ı ve burada yapılacak olan otopark bölgeyi ciddi oranda rahatlatır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN