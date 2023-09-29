Samsun'da Otomobilini Unutan Şahıs Aracını Arıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilini park ettiği yeri unutan bir şahıs, 2 gündür aracını bulmaya çalışıyor. Şahıs, trafik denetleme büro amirliğine başvurarak yardım istedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilini park ettiği yeri unutan şahıs 2 gündür aracını arıyor.

Yakup Bayır isimli şahıs 46 ADR 030 plakalı aracını Çilehane Mahallesi'nde park etti. İşlerini hallettikten sonra döndüğünde park ettiği yeri bulamadı. Trafik denetleme büro amirliğine giderek başından geçen olayı anlatıp yardım isteyen Bayır, "Aracı park ettim. 500 metre yürüdüğüm ve bankaya geldim. Bankada işimi hallettikten sonra döndüğünde arabayı park ettiğim yeri karıştırdım. 2 gündür de aracımı arıyorum" dedi. - SAMSUN