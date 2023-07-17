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Samsun'da Otomobil Şarampole Düştü: 2 Yaralı

Yaşam Haberleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

S.K. (23) idaresindeki 39 LC 854 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ü.D. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Yaşam

Çarşamba Samsun Yaşam Haberler

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