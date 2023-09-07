Samsun'da Otomobil Kanala Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kanala uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil kanala uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Doğanca Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Zübeyir Şükür'ün (63) kullandığı 55 NT 752 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarparak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun içinde ters dönen otomobilde bulunan sürücü Zübeyir Şükür itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN